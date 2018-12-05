14 организаций области не уплатили экологический налог, ущерб составил более 300 тысяч рублей

Согласно Налоговому кодексу Беларуси, экологическим налогом облагается захоронение отходов производства. Сумма начисляется владельцами полигонов и предъявляется к оплате организациям-собственникам отходов производства. Налог необходимо уплатить в установленный срок.
Однако, как выяснил Комитет госконтроля Гомельской области, не все организации должным образом исполняют нормы налогового законодательства. В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках проведенного мониторинга установлены факты неуплаты в 2016 — 2018 годах в областной бюджет значительных сумм экологического налога.
К примеру, в конце 2015 года на одной из строительных организаций образовалось 2,7 тысячи тонн отходов производства, которые впоследствии были захоронены на полигоне в Петриковском районе. Эта организация не перечислила в срок экологический налог на расчетный счет организации ЖКХ — владельца полигона. Ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.
По результатам мониторинга аналогичные факты нарушений выявлены в 14 различных организациях области. Общий размер не уплаченного в бюджет экологического налога составил около 300 тысяч рублей. По результатам мониторинга выданы рекомендации об устранении выявленных нарушений и уплате экологического налога за захоронения отходов производства. В бюджет уже перечислено свыше 20 тысяч рублей. Взыскание оставшейся суммы остается на контроле. КГК области рассматривает вопрос о привлечении организаций и виновных должностных лиц к административной ответственности.
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