В Гомеле строительство лыжероллерной трассы планируют начать в 2019 году

Строительство лыжероллерной трассы длиной не менее 1,5 км планируют начать в следующем году в Гомеле, сообщил корреспонденту БелТА начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский.

По его словам, в настоящее время определяется территория размещения объекта, рассматриваются несколько площадок. Планируется, что лыжероллерная трасса будет дополнена полуоткрытым биатлонным тиром.

Еще один спортивный проект — воздухоопорный футбольный манеж с искусственным покрытием — готовится к реализации совместно с Белорусской федерацией футбола. Тренировочное сооружение планируют разместить на территории стадиона «Луч».

Денис Езерский рассказал, что строительство лыжероллерной трассы и футбольного манежа станет частью мероприятий по модернизации физкультурно-спортивной инфраструктуры региона, которые проводятся в областном и районных центрах, агрогородках, поселках. «С 2013 по 2017 год на строительство и модернизацию спортивных объектов в Гомельской области затрачено более Br50 млн, — уточнил он. — Значительные средства направлены и в этом году»,

К примеру, универсальные игровые спортивные залы с трибунами построены за последнее время в Жлобине (ЦОР) и Гомеле (стадион «Локомотив»), реконструированы спорткомплекс в Чечерске, бассейн в Житковичах, выполнен капитальный ремонт здания областного диспансера спортивной медицины в Гомеле, новый современный бассейн появился в Ветке, в Брагине открыт физкультурно-спортивный комплекс. При благоустройстве Буда-Кошелево, Ельска, Рогачева, Житковичей, Ветки, Брагина отремонтированы и реконструированы стадионы, спортзалы и спорткомплексы, оборудованы площадки. «Сегодня перед спортивной отраслью региона стоит задача максимально, где это возможно, привести объекты в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам», — добавил собеседник.

Денис Езерский отметил и вклад спонсоров в развитие спортивной инфраструктуры региона. К примеру, в Мозыре к сдаче в эксплуатацию готовится игровой спортивный зал, административно-бытовые помещения спортивно-оздоровительного центра, строительство которого ведется за счет спонсорских средств Мозырского нефтеперерабатывающего завода.