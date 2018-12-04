Милиция заплатила гомельчанину за звонок о преступлении

  • 04 декабря 2018, 17:16
  • 638
  • 0


Охранник на гомельском Прудковском рынке Виктор увидел во время ночного обхода автомашину, которая въехала в ограждение на ул. Каменщикова. Возле авто копошились трое подростков. Двое бросились бежать, а третий успел прихватить с собой аккумулятор.

По информации УВД Гомельского облисполкома, сотрудники ГАИ заметили разбитое водительское стекло и скрученные провода зажигания, что может быть признаком угона. Виктор рассказал, что в автомобиле было три человека, они сняли аккумулятор и скрылись в направлении ул. Огоренко.

Злоумышленников удалось задержать благодаря следам на снегу. Ими оказались подростки 16, 17 и 18 лет. В их отношении завели уголовное дело.

Руководство ОВД администрации Центрального района Гомеля вручило бдительному Виктору денежную премию.




Naviny.by
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24192)

Метки: Криминал (11041)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров