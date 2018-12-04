Ночью на площади Ленина хулиганы повредили две новогодние иллюминации

Неприятное происшествие случилось в ночь с 3 на 4 декабря на площади Ленина. Вандалы повредили две иллюминационные конструкции, установленные работниками ДК ПУП «Гомельгорсвет».

Директор предприятия Валентин Редюк рассказал:

— Уже более двух недель на главной площади города монтируется главная ёлка, выполняются другие работы по украшению самого притягательного для проведения рождественских и новогодних мероприятий уголка города. Мы стремимся реализовать интересные задумки, удивить и порадовать горожан всех возрастов. Работать приходится при любых погодных условиях, и очень обидно, когда коллективный труд на благо города в одно мгновение перечёркивается хулиганами.

Факт вандализма, совершённого двумя мужчинами, зафиксирован камерой видеонаблюдения. Плёнка передана в УВД облисполкома. Милиция ведёт поиск хулиганов.

Правонарушителям следует знать: главная площадь города оснащена камерами видеонаблюдения. Усилена её охрана нарядами милиции. Так что хулиганство и вандализм незамеченными не останутся. Ответить за проступки придётся строго по закону.