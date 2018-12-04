Ночью на площади Ленина хулиганы повредили две новогодние иллюминации
- 04 декабря 2018, 16:29
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Евгения Владимирова, Гомельские ведомости
Места: Гомель (24192)
Метки: Происшествия (13465)
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