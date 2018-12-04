Фотофакт: в Гомеле внутри гаража едва не сгорел «Фольксваген»

  • 04 декабря 2018, 15:30
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Вчера в гаражно-строительном кооперативе на Олимпийской случилось ЧП — загорелся гараж.

К моменту приезда спасателей наблюдалось сильное задымление, сообщили в ведомстве.


Из людей никто не пострадал, однако «Фольксвагену», стоявшему в гараже, повезло меньше: поврежден моторный отсек и лобовое стекло.

Проводится проверка. Не исключено, что причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.






gomel.today
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