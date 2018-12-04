За минувшие сутки в Гомельской области от гололеда и холодов пострадали 135 человек

  • 04 декабря 2018, 15:08
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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 538 гололедных и холодовых травм у взрослых и детей.

Больше всего пострадавших от непогоды, сообщили в Минздраве, пострадали жители Брестчины, меньше — минчане:

  • Брестская область — пострадали 235 человек;
  • Гомельская область — 135;
  • Витебская область — 45;
  • Минская область — 37;
  • Гродненская — 23;
  • Минск — 27.

По данным синоптиков, в начале этой недели смещающиеся с Западной Европы атмосферные фронты принесли в Беларусь теплый воздух атлантического происхождения и температура повысилась.

Ночью 3 декабря на большей части страны прошли осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

Во вторник 4 декабря на большей части страны также отмечаются дождь и мокрый снег, гололедные явления.

В этой связи Минздрав и МЧС призывают население соблюдать осторожность при передвижении.




Naviny.by
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