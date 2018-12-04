Подробности уголовного дела. Школьница-драгдилер распространяла наркотики путем закладок

16-летнюю ученицу средней школы № 2 задержали на улице, при себе у нее было 1,2 грамма синтетического наркотика Alpha-PVP.

В конце ноября могилевский наркоконтроль, сотрудничая с гомельскими коллегами, пресек деятельность двух наркодилеров. Ими оказались совсем молодые люди — 17-летний парень и его 16-летняя подельница. «Сильные Новости» уже сообщали об этом громком уголовном деле.





По версии следствия, именно эти двое продали психотропы витеблянину, которого задержали возле железнодорожных путей под Могилевом. Парень служил распространителем у гомельчан. Найти его помог неравнодушный горожанин, который сообщил милиции о подозрительном человеке, который бродил у железной дороги. При себе у мужчины было 15,6 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP. Следствию стало известно, что основная часть наркотика хранится в тайнике в Витебске, там было изъято почти 300 граммов психотропа, сообщает УВД.





Поимка витеблянина помогло выйти на тех, кто ему продавал товар. Органы задержали двух гомельчан. Дома у девушки оперативники нашли еще 100 г психотропных веществ, которые находятся сейчас на экспертизе, весы и упаковка для наркотиков.

Молодым людям грозят серьезные сроки по третьей части 328 статьи УК РБ.