У Гомельского мясокомбината — новый директор. Третий за три последних года

В сентябре 2017-го в разгар судебных разбирательств о порче на предприятии 170 тонн мяса на Гомельский мясокомбинат пришел Сергей Корнеев. Но прошел год — и на предприятии очередная кадровая перестановка. Теперь им руководит другой человек — Дмитрий Корж.

Дмитрию Коржу 36 лет. До назначения на должность генерального директора мясокомбината он 9 лет возглавлял ОАО «Комбинат «Восток» под Гомелем.

Сергей Корнеев же ушел работать заместителем главы администрации Советского района Гомеля.

Напомним, в декабре 2015 года были задержаны первый зампредседателя облисполкома Александр Максименко и директор Гомельского мясокомбината Ричард Стефанович, а также несколько сотрудников предприятия, ответственных за качество продукции. По версии следствия, необеспечение надлежащих условий хранения мясной продукции с мая по декабрь 2015 года привело к ее порче. Мясо не утилизировали, а пытались сбыть. В частности, часть испорченной продукции на сумму более 700 млн неденоминированных рублей была направлена на Оршанский мясокомбинат как сырье для производства консервов. К счастью, ее вовремя изъяли сотрудники милиции и она не попала в продажу. Причиненный ущерб составил около 7 млрд неденоминированных рублей.