В Гомеле начался суд над бывшим председателем Гомельского райисполкома

  • 04 декабря 2018, 12:14
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В суде Центрального района Гомеля 4 декабря началось рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-председателя Гомельского райисполкома Александра Ситницы. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч.1 ст. 14 («Покушение на преступление»), ч.3 ст. 430 («Получение взятки») и ч.3 ст. 426 («Превышение власти или служебных полномочий»).

Сегодня в суде представитель прокуратуры оглашает материалы государственного обвинения. По версии следствия, первые преступления, в которых уличается бывший руководитель, датированы 2010 годом. Обвиняемый брал взятки за «помощь» определенным коммерческим структурам. Многочисленные факты получения взяток и злоупотребления служебными полномочиями чиновником вскрылись в ходе проверки информации о коррупционных правонарушениях во властных органах. 


Оперативники выяснили, что Александр Ситница получал взятки от различных коммерческих структур, взамен предоставляя необоснованные льготы и преимущества этим фирмам в сфере земельных отношений, осуществления строительно-монтажных работ и коммунально-бытовых услуг.


Потерпевшими по уголовному делу признаны гомельский мясокомбинат и КСУП «Урицкое» в лице директоров, а также заместитель директора гомельской птицефабрики. До начала судебного процесса обвиняемый возместил причинённый ущерб Кореневской экспериментальной базе, КСУП «Урицкое» и Гомельскому райжилкомхозу.


Напомним, бывший председатель Гомельского райисполкома был снят с должности в начале апреля 2018 года. История с исчезновением главы района получила большой резонанс — он ушел на больничный и внезапно исчез. Согласно официальной информации, чиновник был уволен за прогулы. Вскоре выяснилось, что руководитель попытался скрыться от правоохранительных органов. Он был задержан сотрудниками ГУБОПиК и водворен в следственный изолятор.

Александр Ситница руководил Гомельским районом с 2009 года.




Иван Яриванович, СБ - Беларусь Сегодня
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