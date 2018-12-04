В Рандовке горело предприятие по производству памятников — фото, видео

Когда пожарные прибыли на место происшествия, кровля полыхала открытым пламенем. Работники предприятия к приезду спасателей уже покинули здание.









Пожар уничтожил кровлю и имущество внутри цеха по производству надгробных плит и памятников, а также имущество в кабинетах. По счастью обошлось без пострадавших, сообщает МЧС. По одной из рассматриваемых версий возникновения пожара, причиной возгорания послужило нарушение правил монтажа и устройства электросетей.









В производственном здании производили гранитные надгробные памятники, кроме этого здесь размещается деревообрабатывающее предприятие. Станок для распиловки древесины находится в соседнем здании.























