Стратегическое значение: новый мост над Сожем в Гомельском районе должны возвести за два года

Большая стройка развернулась в Гомельском регионе. Новый мост через реку Сож возводят, не разрушая старый. С учётом погоды ситуация, конечно, непростая. Конструкцию построят с нуля в максимально сжатые сроки. Мост — участок объездной дороги, по которой движется транспортный поток от границы с Россией до границы с Украиной.

В области (это уже традиция) снова декабрь и снова мост. В прошлом году из строя вышла дорога между Житковичами и Туровом, на этот раз — объездная под Гомелем. Беда для всех грузовиков, идущих в обход. Пока первый этап — строители ставят арматурные каркасы. Работают без выходных. Несмотря на погодные условия.

Андрей Насуто, старший прораб управления № 4 предприятия «Мостострой»: «На данный момент здесь технологически тяжело — это бурение скважин, потому что в минусовые температуры работа с водой, работа с металлоконструкциями. Но за счёт того, что люди постоянно греются, делают перерывы, то мы справляемся с этими задачами».

Прежний мост через Сож признали не подлежащим восстановлению. Проблема та же, что и на известной Житковичской переправе. Но сама ситуация гораздо сложнее. Объект возводится буквально с нуля.

Старый мост, скорее всего, демонтируют. Сейчас идёт согласование проекта. Причина — разрушение внутренних конструкций. Как показала экспертиза, из-за коррозии внутри пришла в негодность арматура. И ремонт (даже капитальный) здесь уже не поможет.

Между тем это важная транспортная артерия. Здесь проходит участок республиканской трассы М8 от границы России до Украины. Все машины теперь направляют через город. Для большегрузов такой съезд с прямой дороги — это ещё время в пути.

Виктор Шерстюк, водитель (Украина): «Очень неудобно, особенно утром и вечером, когда пробки. На большегрузной машине тяжеловато по городу ехать».

Сергей Грошников, водитель (Молдова): «Когда работаешь по программе, получается, что теряешь время. Иногда не успеваю».

Неудобства, конечно, временные, но минимум работы рассчитаны на два года. Новый мост будет комфортнее по покрытию и прочнее: никаких железобетонных пролётов — только металл. А это, при правильном уходе, как минимум сто лет эксплуатации.

Алексей Жилицкий, начальник управления № 4 предприятия «Мостострой»: «Металлические пролётные строения служат дольше и устойчивы к нагрузкам. То есть бетонные мосты столько не прослужат, сколько металлические».

Мост через Сож — лишь одна из 32 переправ, отремонтировать которые по планам должны в ближайшие пять лет. У всех одни и те же возрастные проблемы. Устарели конструкции, выносились материалы. Переправы периодически тестируют. Так, например, мост в Житковичах просел только на одном участке. И у конструкции несмотря на сложность работ (монтаж на 15-метровой высоте, специальный отвод русла Припяти) заменили лишь середину. Завершили работу даже раньше, чем собирались — седьмого ноября. Теперь очередь за мостом над Сожем. Ориентировочный срок его сдачи — 2020 год.