В Гомеле открылся ресторан, где готовят дранбургеры с полкило, а официанты разговаривают на белорусском языке

Ресторан национальной кухни «Белорусская Хата» открывали без пафоса и специально приглашенных высокопоставленных гостей. Акцент сделали на теплую семейную атмосферу и присущее белорусам гостеприимство. Для посетителей организовали солидный фуршет с закусками и развлекательную музыкальную программу.





















Ресторан «Белорусская Хата» — очередной успешный проект бывшего владельца кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка» Марата Новикова, который сейчас живет в США, развивая на другом континенте кондитерский и ресторанный бизнес под своим брендом.

В 2017 году Марат Михайлович открыл единственный в Нью-Йорке ресторан белоруской кухни, в планах — открытие аналогичного заведения в Манхэттене.





















— Когда мы открывали ресторан в Бруклине, то, конечно, были некоторые сомнения, как американцы, которые в последнее время стали уделять немаловажное значение здоровому питанию, примут нашу сытную белорусскую кухню, — рассказывает о своем бизнесе владелец ресторанов «Белорусская Хата» Марат Новиков. — Однако переживали совершенно напрасно, уже с первых дней открытия посетители оценили драники и сеты из мяса.

Успешный предприниматель в бизнесе со студенческой скамьи, поэтому неудивительно, что он «раскрутил» среди американцев даже такое непривычное, сродни экзотики блюдо, как канапе из сельди.









— Пастой, суши, картофелем фри, фастфудом уже никого не удивишь, — считает Марат Новиков. — А вот свиные колбаски по «бабушкиному рецепту», борщи, уши, приготовленные во фритюре, ароматные мясные рульки и нежнейшие драники пользуются у местного населения большой популярностью. Средний чек в американском ресторане «Белорусская Хата» — 42 доллара, что достаточно демократично для жителей этой страны. В аналогичном московском ресторане он составляет примерно 20-25 долларов, а в Гомеле ценовой диапазон всего от 7 до 15 $.













К слову, за год работы ресторан белорусской кухни в Бруклине стал настолько популярен, что места расписаны до лета. В московский ресторан попасть можно также только по предварительной записи. Гомельчанам в этом плане повезло больше — пока новое заведение только набирает обороты, поэтому поужинать в центре города даже большой компанией вполне реально.

















В последнее время в Беларуси стали все чаще открываться рестораны, продвигающие национальную белорусскую кухню, конкуренция растет, а с ней и требования к кухне, персоналу, ведению ресторанного бизнеса.









— Мы конкуренции не боимся, — уверяет генеральный директор компании «МолСлад» и управляющая рестораном «Белорусская Хата» в Гомеле Елена Рябченко. — У нас есть свои преимущества: большая площадь в 300 квадратных метров, вместительность до 120 человек, специально разработанное совместно с коллегами из Америки и России меню. Демократичные цены, национальный колорит в интерьере и даже свой музей белоруской утвари.













Елена Леоновна понимает, что для белорусов местная кухня привычная и удивить гостей будет гораздо сложнее, чем заморских гурманов. Именно поэтому в заведении разработали авторские блюда, впечатляющие размерами, подачей и названиями.

— Только у нас можно попробовать «Дранбургер» весом в 440 грамм. Вместо привычной булочки для бургера наш шеф-повар использует нежнейший большой картофельный блин, а вовнутрь кладет разнообразную начинку. Блюдо очень вкусное и красивое по своей подаче. Также мы предлагаем своим гостям «Веращаку» — это та же «Мачанка», только с толстыми блинами и уникальным соусом по нашей собственной рецептуре. А еще только в нашем ресторане можно попробовать «Перцовку», «Крамбамбулю» и «Медовуху», сваренные по рецептам наших бабушек, которых сейчас не найдешь даже в Интернете. В Америке хорошо себя зарекомендовали мясные сеты: блюда для настоящих богатырей. Это шашлыки из разных видов мяса с гарниром из картофеля и свежих овощей. Такое блюдо на выходе весит от одного до двух килограммов. Планируем разнообразить наше меню блюдами из молочного поросенка, утки, перепелиного мяса.













К выбору продуктов для приготовления национальных блюд в гомельской «Белорусской Хате» тоже строгий и требовательный подход. Кастинг устраивают даже картофелю.

— Картофель отбираем с придирчивостью конкурса красоты, — шутит Елена Рябченко. — В этом деле уже преуспели москвичи, поэтому наш шеф-повар определяется с выбором идеального сорта для драников, опираясь на опыт зарубежных коллег. На данный момент тестируем два вида картофеля, ищем сорт со средними показателями по крахмалу.













В перспективе ресторан планирует закупать продукцию у фермеров, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке, поскольку не всегда удается приобрести необходимую мясную продукцию даже на больших предприятиях. По словам директора ресторана, запастись мясными рульками, свиными ушами, хвостами высокого качества и хорошей обработки бывает проблематично, когда речь идет о больших партиях.









Отдельного внимания заслуживает интерьер гомельского ресторана «Белорусская Хата», его утверждал и разрабатывал лично владелец Марат Новиков. Вся мебель выполнена из натурального дуба по индивидуальному заказу. Уникальные предметы старины собраны со всех уголков Беларуси и являются изюминкой заведения.













Для гостей руководство ресторана подготовило немало приятных бонусов. У входа вас поприветствует персонал на «матчынай роднай мове», а шеф-повар предложит индивидуальный «вкусный комплимент». Все эти приятные мелочи дополнит насыщенная музыкальная программа, сочетающая в себе две разные культуры: белорусские традиционные музыкальные композиции и джаз.

Несмотря на то, что заведение открылось совсем недавно, 1 декабря, на месте бывшего «Спартаковского замка», места уже расписаны на новогодние корпоративы и банкеты.