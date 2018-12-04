Ночью на Речицком проспекте «Фиат» врезался в «ГАЗ» аварийной службы, проводившей работы. Людей из легковушки извлекали со специнструментом — фотофакт

  • 04 декабря 2018, 10:43
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Авария случилась в районе остановки «Гомельоблавтотранс» примерно в три часа ночи.


Автомобиль «Фиат Темпра» столкнулся с грузовиком аварийной службы контактной сети, стоявшим посреди дороги во время проводившейся работы.

Пассажир и водитель легковушки оказались заблокированы в авто. Спасатели применили специнструмент, после чего пострадавших госпитализировали. В больницу доставили и водителя «ГАЗа», сообщает Гомельское ОУ МЧС.

Позже сообщество ЧП Гомель | Гомельская область сообщило, что пассажир «Фиата» умер.





gomel.today
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