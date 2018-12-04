Ночью на Речицком проспекте «Фиат» врезался в «ГАЗ» аварийной службы, проводившей работы. Людей из легковушки извлекали со специнструментом — фотофакт
- 04 декабря 2018, 10:43
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Места: Гомель (24182)
Метки: Авто (6090), Происшествия (13460)
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