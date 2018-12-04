«Пусть общество принимает нас такими, какие мы есть». В международный день инвалидов в Гомеле показали необычную постановку — видеорепортаж «СН»

  • 04 декабря 2018, 08:44
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В рамках большого белорусско-шведского проекта «Софит 2.0» при центре инклюзивной культуры в Гомеле показали перформанс с участием людей с ограниченными возможностями.

Подробности в видеорепортаже «Сильных новостей».




Марина Дробышевская, Надежда Пужинская, gomel.today
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Места: Гомель (24182)

Метки: Общество (32394), Главное (6556), Видео (1047)

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