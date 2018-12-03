В Гомеле в девятый раз выставляют на торги кинотеатр «Юбилейный»

Большой выбор объектов за базовую величину предлагает комитет «Гомельоблимущество» на электронных торгах 28 декабря 2018 года.

На электронные торги 28 декабря 2018 года выставлено 16 объектов недвижимости из которых — 14 за базовую величину и 2 со снижением цены на 80%.

Так, на торгах по начальной цене всего в 6 базовых величин (147 бел. рублей) можно приобрести 2-х этажное здание бывшего кинотеатра, в Гомеле, по ул. Юбилейной, 9. Это действительно не деньги для такого объекта недвижимости, площадь которого составляет более 3 тыс. кв. м.

Здание кинотеатра уже выставлялось на торги 8 раз, однако заявок не поступало. Земельный участок 0,6 га будет предоставлен покупателю объекта недвижимости в аренду сроком на 38 лет без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды.

Также в г. Гомеле, по пер. Магистральный 1-й, 2Б, за 4 базовые величины продается одноэтажное здание общей площадью 468,3 кв. м., и по ул. Ландышева, 59 есть возможность приобрести здание бывшего лицея, площадью 1405,8 кв. м по цене 288,8 тыс. рублей со снижением цены на 80%.

За 1 базовую величину в Речицком районе, Солтановский с/с выставлено сразу 4 объекта недвижимости, площадью 1556,3 кв. м, 121,1 кв. м, 251,2 кв. м и 120,5 кв. м. В Светлогорском районе, в д. Николаевка — здание бывшего детского сада, общей площадью 283,9 кв. м. В Лельчицком районе, в д. Убортская Рудня — здание фельдшерско-акушерского пункта (155,2 кв. м).

На электронные торги комитетом выставлены и другие объекты недвижимости за базовую величину в г. Мозырь, Речица, а также в Жлобинском и Рогачевском районах.

Еще раз напоминаем, что объекты, предлагаемые за базовую величину, продаются без взимания платы за право аренды земельного участка, необходимого для обслуживания этих объектов.

Торги состоятся на электронной площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Документы на участие в электронных торгах можно подать по 21 декабря 2018 года включительно.

С подробной информацией по всем выставленным на торги объектам можно ознакомиться на сайтах Белорусской универсальной товарной биржи и комитета «Гомельоблимущество», а также по телефонам биржи — 8 (017) 309-32-49 и комитета — 8 (0232)70-38-49, 8 (0232)70-36-43.