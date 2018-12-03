Гомельскую областную ГАИ возглавил новый начальник. Предыдущий ушел в сентябре

  • 03 декабря 2018, 13:14
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Предыдущий руководитель Игорь Макушенко ушел в отставку еще в сентябре. В марте он перенес инсульт.

Новый начальник Андрей Николаевич Гаркуша родился в 1977 году в Гомеле. Окончил Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.

С 1998 года служил на разных должностях в органах внутренних дел Гомельщины. Начинал службу милиционером взвода патрульно-постовой службы милиции по охране военного городка «Зябровка» ОВД Гомельского райисполкома. С марта 2015 года работал заместителем начальника управления ГАИ — начальником отделения дорожно-патрульной службы и профилактики милиции общественной безопасности УВД облисполкома.

Награжден медалью «За безупречную службу» III степени.

На должность начальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома Андрей Гаркуша назначен 22 ноября.




Кристина Ворона, Гомельская правда
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