Дом сгорел дотла. Под Гомелем на пожаре погибли мать и сын — фото

  • 03 декабря 2018, 11:41
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В воскресенье около одиннадцати часов вечера в поселке Ильич загорелся дачный дом, сарай и гараж. Как выяснилось, дом в тот вечер дом не пустовал. Пенсионерка с сыном так и не успели выбраться, они погибли.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела хозяев: 79-летняя женщина была на полу в веранде, ее 48-летний сын — на полу в сгоревшей комнате. 

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.











gomel.today
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