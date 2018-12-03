Дом сгорел дотла. Под Гомелем на пожаре погибли мать и сын — фото

В воскресенье около одиннадцати часов вечера в поселке Ильич загорелся дачный дом, сарай и гараж. Как выяснилось, дом в тот вечер дом не пустовал. Пенсионерка с сыном так и не успели выбраться, они погибли.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела хозяев: 79-летняя женщина была на полу в веранде, ее 48-летний сын — на полу в сгоревшей комнате.

Проводится проверка. Одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в ведомстве.



























