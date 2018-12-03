Морозы отступают. Погода в Гомеле на неделю

  • 03 декабря 2018, 09:11
  • 1040
  • 0


Утро понедельника началось с −12°С, однако уже днем существенно потеплеет. Метеорологи обещают не ниже −6°С.

Еще больший сюрприз ожидает гомельчан завтра. Температура будет колебаться в районе нуля и продержится на этом уровне до конца недели. Во вторник вечером возможен дождь, в среду прогнозируется мокрый снег.

Однако в целом погода в ближайшие дни будет довольно теплой для зимы. Морозы, наконец-то, отступили.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24174)

Метки: Погода (1942), Главное (6550)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров