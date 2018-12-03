Морозы отступают. Погода в Гомеле на неделю
- 03 декабря 2018, 09:11
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В Гомеле за закладку синтетических наркотиков задержали... ученицу школы
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Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы
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