Морозы отступают. Погода в Гомеле на неделю

Утро понедельника началось с −12°С, однако уже днем существенно потеплеет. Метеорологи обещают не ниже −6°С.

Еще больший сюрприз ожидает гомельчан завтра. Температура будет колебаться в районе нуля и продержится на этом уровне до конца недели. Во вторник вечером возможен дождь, в среду прогнозируется мокрый снег.

Однако в целом погода в ближайшие дни будет довольно теплой для зимы. Морозы, наконец-то, отступили.