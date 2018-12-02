Главная экспортная рок-группа страны «Петля Пристрастия» презентует в Гомеле новый сингл

  • 02 декабря 2018, 14:44
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«Петля Пристрастия» играет цепкий и нервный пост-панк и давно считается одной из важнейших независимых русскоязычных групп.

Их альбом «Фобос» был признан лучшим релизом 2013 года по версии российского журнала «Афиша», а прошлогодний диск «Мода и Облака» на ежегодной премии, вручаемой беларуским порталом experty.by получил четыре награды, в том числе «Лучший альбом года» и «Лучший рок-альбом года»!

9 декабря «Петля» даст большой концерт в пабе Red Pub, где презентует свежий сингл «Лучшее завтра».

Билеты в предварительной продаже от 15 рублей доступны онлайн. Подробности по ссылке.





gomel.today
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