Лукашенко подписал указ о реконструкции участка дороги М-10 в Гомельской области

Александр Лукашенко подписал указ о реконструкции автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин км 109,9 — км 195,15″ на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП).

Данный участок автомобильной дороги находится в Гомельской области и обеспечивает связь Речицы и Калинковичей. В этом районе находится большое количество населенных пунктов, в которых ведется интенсивное сельскохозяйственное производство. Параллельно рассматриваемому участку проходит железная дорога, создающая многочисленные локальные транспортные связи, которые приводят к появлению на магистральной дороге медленно движущихся автомобилей, сельхозтехники, в результате создается неоднородность транспортного потока, состоящего как из транзитного транспорта, так и местного.

В качестве государственного партнера будет выступать Министерство транспорта и коммуникаций.

Условиями реализации проекта, не подлежащими изменению, являются:

срок реализации проекта ГЧП — 20 лет со дня вступления в силу всех положений соглашения о ГЧП;

вид покрытия проезжей части — цементобетон;

категория автомобильной дороги — не ниже I-B;

количество полос движения — четыре;

ширина проезжей части — 2×7 метров.

Указом определено, что общий размер платежей, подлежащих выплате частному партнеру по проекту ГЧП из средств республиканского бюджета, устанавливаемый для целей проведения конкурса, не может превышать 461,3 млн. евро.

Выбранный частный партнер будет осуществлять реконструкцию объекта соглашения о ГЧП за счет собственных и (или) привлеченных средств, а также его техническое обслуживание в соответствии с условиями соглашения о ГЧП.

При этом частный партнер будет вправе самостоятельно определять подрядчиков, поставщиков товаров, исполнителей услуг для целей реализации проекта ГЧП вне зависимости от источника финансирования без проведения процедур закупок товаров (работ, услуг), установленных законодательством;

После приемки объекта в эксплуатацию частный партнер передаст государственному партнеру фактически произведенные в целях реконструкции объекта затраты на приобретение им товаров (работ, услуг), имущественных прав, не являющиеся вложениями в долгосрочные активы частного партнера.

Частный партнер будет освобожден от:

возмещения потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного производства, вызванных изъятием или временным занятием сельскохозяйственных земель и (или) земель лесного фонда, предоставленных для реализации проекта ГЧП;

налога за добычу (изъятие) природных ресурсов (грунт для земляных сооружений, песок строительный и песчано-гравийная смесь) для использования в дорожном строительстве в рамках проекта ГЧП;

компенсационных выплат за вредное воздействие на объекты животного мира и (или) среду их обитания;

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного мира;

начисления амортизации в отношении объекта соглашения о ГЧП и объектов иного недвижимого имущества.

В период действия соглашения о ГЧП освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации частным партнером государственному партнеру:

товаров (работ) для реконструкции объекта соглашения о ГЧП, произведенных (выполненных) собственными силами;

работ по техническому обслуживанию объекта соглашения о ГЧП;

услуг заказчика при осуществлении реконструкции объекта соглашения о ГЧП.

Совету Министров Республики Беларусь поручено в двухмесячный срок: определить порядок подготовки и проведения предварительного отбора участников конкурса по проекту ГЧП.

Гомельскому облисполкому поручено в двухмесячный срок обеспечить изъятие и предоставление РУП «Гомельавтодор» земельных участков, необходимых для реализации проекта ГЧП.

Напомним, что в апреле в Национальном агентстве инвестиций и приватизации состоялась встреча представителей KoreaExpresswayCorporation (KEC) со специалистами центра ГЧП и Министерства экономики, на которой обсуждались необходимые процедуры для участия в конкурсе по реконструкции автомобильной дороги М10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин.

В случае успешной реализации данного проекта корейские инвесторы готовы были рассмотреть участие в других проектах в сфере транспорта. Один из них — строительство магистральной автодороги Восточный обход в Гомеле. Стоимость капитальных затрат по данному проекту оценивалась около 180 млн долл.