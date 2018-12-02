В Минской области гомельский рецидивист с ножом залез в дом к пенсионерке и требовал его накормить
- 02 декабря 2018, 10:58
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Места: Буда-Кошелево (291), Воложин (23)
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