В Минской области гомельский рецидивист с ножом залез в дом к пенсионерке и требовал его накормить

Буквально по горячим следам в Воложинском районе милиционеры разыскали злоумышленника, который, угрожая ножом, отобрал телефон, требовал деньги и... съел ужин 66-летней пенсионерки, сообщает МЛЫН.BY.

О разбойном нападении в милицию сообщил сын потерпевшей. С незнакомцем, который пытался скрыться с места преступления, он столкнулся во дворе вечером 29 ноября.

Выслушав рассказ заявителя, оперативники приступили к розыску. Официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек рассказал МЛЫН.BY:

— По предварительной информации картина произошедшего выглядит следующим образом: уже ранее судимый 40-летний житель Гомельской области приехал в Раков в составе бригады строителей. Вечером 29 ноября ему в очередной раз захотелось выпить. Пробравшись на одно из подворий поселка, злоумышленник разбил стекло веранды, открыл запорное устройство двери и проник в дом. Забрав мобильный телефон у пенсионерки, угрожая имевшимся ножом, фигурант стал требовать деньги и выпивку, затем потребовал накормить его. Пенсионерка твердо ответила, что денег нет. Поужинав, опасный гость скрылся. Уходя, едва не столкнулся с пришедшим навестить мать сыном...

Возбуждено уголовное дело. В суде злоумышленнику предстоит отвечать за «Разбой». Санкции данной статьи УК предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.