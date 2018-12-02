На Гомельщине за отсутствие техосмотра ежедневно штрафуют более 200 водителей

1647 водителей оштрафовала Госавтоинспекция Гомельской области за отсутствие техосмотра за неделю 23-29 ноября. Такие выводы следуют после анализа ежедневных отчетов ведомства о результатах работы. Каждый день инспекторы штрафуют больше 200 человек.

В прошедшие выходные и пятницу (23-25 ноября) за управление транспортными средствами, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, было оштрафовано 748 человек. 26 ноября — 239, 27-го — 234, 28-го — 213, 29-го числа — 213. Если предположить, что каждый выявленный нарушитель заплатил штраф в размере 1 б.в., то выходит, что только за неделю и только Гомельщина пополнила казну на 40.351,5 рубля.

Для сравнения: за этот же период (23-29 ноября) в регионе 143 водителя привлечено к ответственности за нарушение скоростных режимов, 52 человека — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также 120 «бесправников».