В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина

  • 02 декабря 2018, 09:07
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В Гомеле днем 1 декабря с седьмого этажа девятиэтажного дома малосемейного типа по улице Книжной выпала женщина.

Как сообщили БелаПАН очевидцы, женщина упала на проезжую часть. При этом она чуть не травмировала прохожего, который живет в соседнем доме.

Гомельчанка от полученных травм скончалась. На месте работали правоохранительные органы и скорая помощь. Причины падения пока неизвестны.

По неофициальной информации, погибшая жила в агрогородке Урицкое под Гомелем, где работала учительницей. В малосемейке живет ее мать, к которой женщина приехала в гости.




Naviny.by
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