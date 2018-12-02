В Гомеле с седьмого этажа выпала и разбилась насмерть женщина

В Гомеле днем 1 декабря с седьмого этажа девятиэтажного дома малосемейного типа по улице Книжной выпала женщина.

Как сообщили БелаПАН очевидцы, женщина упала на проезжую часть. При этом она чуть не травмировала прохожего, который живет в соседнем доме.

Гомельчанка от полученных травм скончалась. На месте работали правоохранительные органы и скорая помощь. Причины падения пока неизвестны.

По неофициальной информации, погибшая жила в агрогородке Урицкое под Гомелем, где работала учительницей. В малосемейке живет ее мать, к которой женщина приехала в гости.