Гомель снова зазеленеет? Власти обещают высадить весной тысячи взрослых деревьев
- 01 декабря 2018, 18:30
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Люди в материале: Ольга Рябикова (4)
Места: Гомель (24170)
Метки: Общество (32379)
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