Гомель снова зазеленеет? Власти обещают высадить весной тысячи взрослых деревьев

Тысячи деревьев-крупномеров высадят весной 2019 года во время акции «Гомель — город зеленый» в областном центре. Об этом шла речь сегодня во время субботней прямой телефонной линии председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника, сообщила корреспонденту БелТА пресс-секретарь губернатора Ольга Рябикова.

Тему облика Гомеля и других городов области озвучивали звонившие на прямую линию. Как рассказал Владимир Дворник, комплексное озеленение начинается с областного центра. Советующим службам поручено разработать программу, свои планы включат в нее все районы Гомеля, учреждения, предприятия, организации. К акции подключатся депутаты, общественные объединения, студенты. К слову, первые 560 взрослых кленов и лип уже высадили во всех районах города осенью этого года.

«Планируется, что в областном центре появятся липовые, березовые, дубовые аллеи из деревьев в возрасте 10-15 лет. Многолетний опыт показал, что молодым саженцам непросто выжить в условиях городской среды, нередки случаи, когда они погибают, так и не набравшись сил. По поручению губернатора лесхозы области заготавливают в своих питомниках уже взрослые деревья, у которых развита корневая система, сформированы кроны и которые обладают хорошей приживаемостью на новом месте», — отметила Ольга Рябикова.