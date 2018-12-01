«Человек должен заложить в своей голове — только от него зависит, инфицируется он или нет». Заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ

96% жителей Гомельской области инфицировались ВИЧ половым путём. Положительный результат теста — ещё не приговор. Почему? Ко всемирному дню борьбы со СПИДом собрали актуальную статистику относительно Гомельского региона и Беларуси в целом.

7888 — столько людей в Гомельской области проживают с ВИЧ по состоянию на 1 ноября. Всего же, начиная с 1987 года, когда зарегистрировали первый случай в регионе, эта цифра превышает 11 тысяч.

— Так получилось, что у нас больше всего ВИЧ-позитивных. Потому что впервые этот нарыв, мягко говоря, прорвал в Светлогорске. И это были наркоманы, которые внесли своё существенный вклад по распространению инфекции среди общей популяции населения Гомельской области, — говорит заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭиОЗ — врач высшей квалификационной категории, к. м. н. Олег Суетнов.

Но если посмотреть тенденции последних лет, то можно заметить, что процесс активизировался и в городе Минске и Минской области. Там последние 2-3 года этот вопрос обсуждался и был связан с тем, что в городе стали распространять наркотики. Эти лёгкие наркотики. Соли и тому подобное. Молодёжь их очень активно употребляла. Ну а на фоне наркотиков, естественно, идёт расслабление психики. Отсюда такие результаты.

По словам врача, полпроцента населения Гомельской области имеют ВИЧ-позитивный статус.

— Сегодня ведь у нас проводится дополнительный скрининг на ВИЧ-инфекцию. 5 лет назад мы заметили, что в регионе существуют территории, ггде инфицированы более 1% людей. В таком случае можно применять тотальный скрининг определённых возрастных категорий.

Начиная с 2013 года тотальный скрининг ввели на 3-х территориях. К концу года — ещё на 3-х. В частности, в Светлогорске и Октябрьском. Но при обращении за медицинской помощью. — Это не означает, что конкретная категория должна обязательно обследоваться. Нет. Человек обращается за медицинской помощью. С ним проводится профилактическая работа. Объясняют зачем это нужно — для того, чтобы человек знал свой статус. Чем раньше это произойдёт, тем раньше он получит соответствующее лечение и дольше проживёт.

В последние несколько лет такой скрининг действует на 19 административных территориях. В прошлом году их было 14. Что повлияло на выявляемость случаев. В 2017 — 805 зарегистрированных случаев в области. В этом году уже на конец ноября — 738 ВИЧ-позитивных. Возможно, удасться достичь уровня прошлого года, считает Олег Суетнов.

— Из 11 тысяч ВИЧ-позитивных 39% составляют те лица, кто принимает или раньше употреблял наркотики. Опиаты или внутривенно. Сегодня же 96% инфицированных — половым путём. Распространение ВИЧ среди наркоманов уже не играет такой существенной роли, как беспорядочные половые связи.

Особая категория, за которой сложно уследить — те, кто уезжает на заработки за границу нелегально.

— Те, кто уезжает официально, обязательно обследуются на ВИЧ-статус. Про тех, кто неофициально уезжает, мы ведь про них не знаем. Но по оценочным данным, в течение года выезжает около 50 тысяч человек. Это из Гомельской области. И уже среди этой категории, мы видим, есть ещё ВИЧ-позитивные. Где-то около 1 тысячи.

При этом средний возраст лет 35. Но 60% зарегистрированных — в возрастной категории от 30 до 40.

Недавно появилась новость о том, что Беларусь оказалась в тройке стран Европы по темпам распространения ВИЧ. Всё так ли печально?

— Вы знаете, я бы не говорил так «неудовлетворительная статистика». Статистика нормальная. Мы ведь сейчас работаем в рамках общественной практики «ЮНЭЙДС 90-90-90».

Сегодня направление такое — максимальное выявление. То есть 90% населения должно знать свой статус именно по проблеме ВИЧ.

Сегодня положительный ВИЧ-статус ещё нельзя считать окончательным. То есть, такой человек не обязательно может стать переносчиком, говорит заведующий отделом.

— Когда человек получает терапию на вирусную нагрузку, если в 1 кубическом сантиметре крови менее 500 вирусных клеток, то человек уже становится безопасным в эпидемиологическом плане. То есть та инфицирующая доза, которая у него в этом варианте есть, с не он уже не может инфицировать других людей.

Кроме того, быть ВИЧ-инфицированным ещё не значит родить нездорового ребёнка.

— Да, из более 70 рождённых деток, только один, к сожалению, оказался ВИЧ-позитивным. И то, там мама не соблюдала те моменты, которые ей рекомендовали. Именно приём антиретровирусных препаратов. Она просто их не принимала. Хотя убеждала врачей в обратном.

— Я хотел бы порекомендовать ещё кое что. Если кто-то чувствует за собой рискованное поведение или попадал в такие ситуации, обследоваться на ВИЧ.

Сегодня возможны и доступны через аптечную сеть слюновые экспресс-тесты. Они стоят не дорого. Это достаточно достоверный тест. Но если будет положительный результат, то этого пугаться не надо. Нужно только прийти к нам или в любое лечебное учреждение, где есть процедурный кабинет и сдать кровь на ВИЧ. С человеком побеседуют и всё объяснят.

Но слюновой тест — это всё таки ориентировочный тест и после этого необходимо обратиться в лечебное учреждение.

Человек должен сам заложить в своей голове, что только от него зависит инфицируется он или нет. Никто не может его защитить от этого, если не он сам.



