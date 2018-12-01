Торнадо на Гомельщине и потерянные гектары. На Гомельщине все чаще заявляют о себе песчаные бури

Местный торнадо и семена на дороге

Пока охотники за торнадо в американских штатах гоняются за адреналином, сдержанная белорусская природа в нынешнем году подарила гомельчанам похожее явление. Сильный вихрь, поднявший в небо тучи пыли, пронесся над областью в конце мая. Многие засняли на видео этот зловещий хобот, упирающийся в небо, на фоне сливового горизонта. Изначально, как утверждают очевидцы, смерч бушевал в Лоевском районе, в окрестностях деревень Страдубка и Уборок. Могучий ураган сорвал там землю с пашни и затянул ее высоко в небо. Зрелище было угрожающим, вспоминают местные жители. Но смерч, к счастью, не повредил постройки, обошлось без человеческих жертв, громкий рев подняли только колхозные буренки.

А вот другая картина с натуры. Возле автотрассы Гомель — Добруш, в районе Ларищева у железнодорожного переезда, над полями все чаще гуляют огромные пыльные шлейфы. Происходит это обычно ранней бесснежной весной или такой же осенью, когда поля пустые. Пыльные завесы (а это далеко не безобидные шлейфы, которые тянутся вслед за посевными агрегатами) зависают на горизонте. Особенно в засушливые годы. Под порывами ветра пыль с песком перемещаются на большие расстояния, затягивая мутной пеленой небо и усложняя видимость на дорогах. В прошлом году, например, песчаные ветры выдули семена с посевных площадей у добрушской автотрассы. Аграриям пришлось ждать дождей, чтобы пересеять немалые по площади участки. Кстати, во время таких полевых ветрогонов выдувается и верхний слой почвы — гумус, самый продуктивный ее срез.

Откуда буря родом

Сейчас мир буквально сотрясают природные катаклизмы: землетрясения, цунами, проснувшиеся вулканы. А на Полесье в последние годы участились ураганы и смерчи, которые раньше были редким природным явлением в этой зоне, отметил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич. Ученые связывают это с изменением климата, который из умеренно континентального становится резко континентальным, а также с мелиорацией и осушением болот. В засушливые годы подвергаются выдуванию в первую очередь торфяники, где долгие годы выращивались зерновые или корнеплоды. Ситуацию спасают лишь многолетние травы и бобовые. А еще мелкоконтурные поля, хотя это создает проблему для работы техники.

О формировании на Полесье новой агроклиматической зоны ученые стали говорить относительно недавно. Однако погода настолько удивляет резкой сменой температурного фона и процесс этот идет с таким ускорением, что сегодня четко обозначились географические границы новой зоны — южные районы Брестской и Гомельской областей. Для них характерны непродолжительные и малоснежные еврозимы, жаркое лето. А дефицит осадков и засуха, как известно, благоприятные факторы для пыльных бурь.

Не стоит забывать и об особенностях рельефа Полесской низменности — это равнинная пониженная местность с очень легкими на подъем грунтами. Поэтому при благоприятных климатических обстоятельствах потоки ветра могут набирать огромную скорость и силу. В результате сухая почва пухом поднимается вверх, трансформируясь в земляные столбы. Вот вам и песчано-пыльные бури. За последние сорок лет на Полесье таких было зарегистрировано 350. Причем не только средней, но и высокой интенсивности, когда ураганы повреждали леса, ломая сосны, словно спички, или вырывая с корнями дубы. Есть примеры и «черных» бурь, которые пролетали над Украиной. Пыльные смерчи там поднимали в небо тысячи тонн чернозема, унося его на огромные расстояния.

Минус 10 процентов урожая

Пыльные ураганы загрязняют не только воздух — в первую очередь страдает от них сельское хозяйство. Ветры выхолащивают плодородный слой почвы, негативно влияют на посевы и эффективность использования удобрений, рассказал председатель областной ассоциации овощеводов Валерий Попков. В итоге теряется примерно 10% продукции растениеводства. Случалось, песчаные ветры срезали сотни гектаров лука, травмируя перо и инфицируя растения. В прошлом году, например, в одном из пригородных хозяйств под Гомелем выдуло около 40 гектаров горошка. В воздух было поднято тысячи тонн земли, которые переместились с одного места на другое, образуя у кромки дорог, каналов и хозпостроек местные дюны. Бывает, повреждаются даже посевы кукурузы, до корневой системы оголяются зерновые.

Характерно, что такие бури на Гомельщине имеют локальный характер и появляются внезапно. Есть районы, где они отмечаются с завидным постоянством, даже примерно в одно и то же время. Например, работники Светлогорской овощной фабрики знают, что после 20-х чисел мая надо быть начеку, чтобы успеть включить поливальные установки. Иначе ветры подметают засеянные участки, и овощные площади, образно говоря, улетают в трубу.

В нынешнем году именно поливальные установки спасли от таких ветров урожай лука в хозяйстве «Тепличное» Гомельского района. А это немало — 60 тонн! Несмотря на то что над полями гуляли мощные «пыльники», увлажненные луковые плантации остались неповрежденными, если не брать во внимание некоторую потрепанность зеленого пера.

В КСУП «Брилево» также борются с песчано-пыльными ветрами с помощью поливальных установок, которые на полную мощность используются в период засух. Участки с легкими почвами, которые наиболее подвергаются песчаным бурям, здесь залужили. В прошлом году один из них был засеян люцерной, на других разместили иные бобовые культуры. Таким образом на пару лет закрыто вторжение сюда пыльных ветров. Главный агроном хозяйства Александр Запарованный считает, что положительный эффект дает и внесение органики. Она не только обогащает почву питательными элементами, но и связывает ее твердые частицы. Неплохой результат имеют посевы злаковых и многолетних трав, которые используются для корма скота. В хозяйстве акцент делают в основном на классические агроприемы: севооборот, использование лесополос, поливальные установки.

Лесополосы против тяжелых металлов

Однако полив везде и всюду не поставишь — это нереально. Пока такое оборудование на Гомельщине имеют овощные хозяйства. Ученые подсказывают и другие выходы. Например, кулисные насаждения, которые могут полосами разбивать огромные по площади поля. Можно использовать подсолнечник — он отлично родит в нашей агроклиматической зоне. Примерно 20 — 25% угрозы от песчано-пыльных бурь снимают и лесополосы, рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории восстановления, защиты и охраны лесов Института леса НАН Беларуси Петр Волович. К сожалению, в области они частично утеряны. Есть районы, где на протяжении пяти-десяти километров полностью открытые поля. Это снижает риск дорожных аварий, зато какое раздолье для ветров. Не стоит забывать и о самой главной функции лесополос: они принимают на себя ядовитые выбросы транспорта.

Конечно, для поселковых дорог с небольшим движением машин это не очень важно. Зато центральные автомагистрали круглые сутки пичкают поля свинцом и другими токсичными тяжелыми металлами. А ведь пшеница, кукуруза, рапс, даже капустные грядки сегодня у самой кромки асфальта. Поэтому лесополосы нужно ремонтировать и создавать новые, проводить лесохозяйственный уход, чтобы повысить их защитный эффект, подчеркнул Петр Игнатьевич.

Трудно переоценить значение зеленых насаждений и для урожайности полей, сохранения их продуктивности. Они гасят ветер, снижают снежные заносы, регулируют температурный фон — всего не перечесть даже. Только один такой факт, подсказанный специалистами Института леса: гектар леса оздоравливает 30 — 40 гектаров пахотных земель, которые находятся по соседству.