Житель Гомельского района отдал большую часть своей зарплаты ради спасения щенка: непридуманная история о человеческой доброте — фото

«Мир не изменится из-за спасения одной собаки, но для этой собаки мир изменится навсегда». Не знаю, кому принадлежит высказывание, но звучит оно здорово. И что самое прекрасное — это не просто слова. Это реальные истории, которые происходят рядом с нами. Думала ли малышка, лёжа на обочине с перебитой лапой, что обретёт дом? Наверное, нет. И всё же судьба ей улыбнулась, да и человек не подкачал. Он проезжал мимо на обычном мотоблоке, в рабочей одежде, но, как говорится, самого главного — глазами не увидишь. Зорко одно лишь сердце. Правда, и ему порой приходится присматриваться.





ЗАГЛУШИЛ МОТОР И... УСЛЫШАЛ ПИСК

— Это был понедельник, — начинает свой рассказ Евгений Шкварков. — Я ездил на пахоту в соседнюю деревню. Ближе к вечеру возвращался домой, в посёлок Медвежий Лог. И тут у меня зазвонил телефон. Начальница с работы. Мотоблок шумит, разговаривать неудобно: я съехал с дороги и заглушил мотор. А потом услышал жалобный писк.

На улице смеркалось, разглядеть что-то было сложно, но молодой человек всё-таки нашёл источник звука. На обочине, на краешке пожухлой травы лежал маленький щенок. Вот после такого хочешь — не хочешь, а придётся поверить, что случайности не случайны. Ведь зазвони телефон на минуту раньше или позже, всё: дворняжка осталась бы незамеченной.





Подойдя поближе, Женя увидел, что у собачки сильно повреждена задняя лапа.

— Тут и без врача стало ясно — перелом, — вспоминает парень. — Сперва подумал, что беднягу сбила машина. Но потом от этой мысли отказался: если бы такое произошло на самом деле, малышка от удара просто не выжила бы, слишком она маленькая. Начальница посоветовала забрать щенка домой, но куда? Один пёс уже есть в хозяйстве.

Пока молодой человек раздумывал, как же ему поступить, появилась другая, взрослая собака. Стала ластиться, будто просила о помощи. Может быть, мама? Женя схватил малышку и отнёс её на остановку под крышу. А потом уехал.





Неожиданный поворот, правда? Но что поделаешь, в жизни не всё так просто. Не всегда правильные решения принимаются с первого раза. Да и от маленькой паники никуда не деться: взять домой живое существо — это ведь не тумбочку прикроватную купить. Мы в ответе за тех, кого приручили. И всё-таки самое главное уже случилось — маленькая чёрно-белая дворняжка запала человеку в душу.

ВСТАВЛЯЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СПИЦУ

Всю обратную дорогу домой в голове парня роились бесконечные мысли. Здравый смысл бунтовал, приводил блестящие доводы, почему не стоит этого делать, но всё бесполезно: Женя возвращался. Благо друг, у которого была машина, не отказался помочь. Правда, и здесь без приключений не обошлось. Задние «стопы» у автомобиля не горят, двигатель периодически глохнет, но разве это может стать преградой, когда так велико стремление?





Щенка ребята обнаружили на том же самом месте, рядышком свою вахту несла её мама. А дальше всё менялось будто кадры из фильма: ветеринарная клиника, обезболивающие, рентген и операция. Травма оказалась очень серьёзной — перелом малой берцовой кости третьей степени тяжести. Поэтому чтобы в дальнейшем малышка могла использовать лапу, врачу пришлось вставить туда металлическую спицу.

За всю медицинскую помощь и медикаменты Женя отдал большую часть своей зарплаты. Жена Виктория, которая трудится медсестрой в детской поликлинике, всё поняла, ни в чём не упрекнула.

Когда маленькой пациентке наложили гипс, можно было ехать домой. Домой! Дворняжка наконец обрела хозяина и своё место в этом мире. Хотя сколько можно называть её дворняжкой? Женя дал малышке кличку — Найда.





ХРЮША, ЛОРД, МАРУСЯ — МИНИ-ЗООПАРК

О том, как счастливы братья наши меньшие, живущие в частных домах, и говорить не стоит. Природа, свобода и простор — в общем, миллион всего интересного, не то что в четырёх стенах квартиры. Но место, в которое попала Найда, наверное, превзошло все её ожидания. Семья оказалась не просто большой — огромной!

— У меня в хозяйстве 44 курочки, одна свиноматка, четыре свинки-подростка, кошка и, вместе с Найдой, две собаки, — улыбается Женя, показывая двор. — Раньше на лето брал ещё и уток.





Главной во дворе считается Хрюша — вьетнамская вислобрюхая свинья. Скажу вам честно, эта самая гигантская свинья, которую мне только доводилось видеть.





— Она не агрессивная, — смеётся Женя, замечая, как я быстро удираю в сторонку. — Умная и понимающая. Я спокойно могу прогуляться с ней по деревне. Иду быстро, она старается догнать, но тут же устаёт. Тогда начинает злиться и забавно чавкает.





За охрану дома и всех других построек отвечает белоснежный Лорд. Раньше был другой пёс, но, к сожалению, от него пришлось отказаться: во двор заскочила бешеная лиса. Это уже обратная сторона соседства с лесным массивом. Самому Жене после встречи с больным животным потребовался курс лечебно-профилактических прививок.





Есть и ещё одна пушистая жительница в хозяйстве — кошка Маруся. Дама свободолюбивая и, как все представители семейства кошачьих, терпеть не может приставаний. Но именно этим и занимаются все остальные животные, все ведь любят котиков. Дату, когда Маруся появилась в доме, Женя называет моментально. Посреди ночи его спроси — и то не запутается. — 2 августа — День десантника. Мой праздник. В своё время служил в военновоздушных войсках в Бресте, — признаётся молодой человек.





БОЛЬШОЙ ДОМ — МЕЧТА ДЕТСТВА

Помимо основной работы, домашних животных, которых нужно накормить, выгулять и приласкать, Женя ухаживает за садом и огородом. Как он успевает всё это делать, остаётся только догадываться.

— Где-то поспал, где-то нет, пока дело молодое — кручусь, — улыбается парень. — Думаю, всё дело в желании и стимуле. К тому же я скорпион по знаку зодиака, мне нужна активная среда. На самом деле я с детства мечтал иметь большой дом, животных, огород. Это даже в школьной тетрадке было записано. Так что понемногу воплощаю свою мечту в реальность.

Трудно поверить, что в век технологий и больших городов кто-то выбирает сельскую жизнь. В деревне ведь редко удаётся беззаботно поваляться на диване — работа отыщется всегда. А ещё здесь идёт постоянная стройка и нет интернета. Совсем.

— Знаете, в городе все кудато торопятся, у каждого свои проблемы, — делится мнением Женя. — Поэтому чем дальше от города, тем больше чувствуется коллективизм. Все друг другу помогают. Да и вообще, всё у нас здесь по-другому: мороз берётся сильнее, звёзды горят ярче...

А сердца людей — добрее. Это уже добавлю от себя.