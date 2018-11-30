«Отпахали 14 часов как черти, а тут еще он». Спасатель, которому нахамил на пожаре блогер Филипович, — об инциденте

Помните уставшего, но выдержанного и воспитанного пожарного из скандального видео гомельского блогера Максима Филиповича? Человек, которому хамил блогер и на защиту которого стали горожане, — заместитель начальника областного управления МЧС Сергей Новик. В ту ночь он вместе со своими подчиненными тушил серьезный пожар. TUT.BY спросил полковника, где его научили такой выдержке и какие чувства остались после некрасивого инцидента.

Напомним, во вторник на предприятии ЧСУП «Линия сноса» в Гомеле загорелась щепа. Пожар был сложный, тушили весь день и ночь. Свой видеоотчет решил подготовить и гомельский блогер Максим Филипович. Какое-то время он снимал на видео происходящее из окна своей квартиры, но позже решил выдвинуться на место ЧП. На территории, где спасатели уже не первый час боролись с огнем, к Филиповичу подошел сотрудник МЧС, чтобы выяснить, что посторонний делает в опасной зоне — и услышал в свой адрес множество оскорбительных выражений. При этом в ролике видно, что сотрудник всячески старается не накалять и без того напряженную обстановку, а вот тон разговора блогера со спасателем — откровенно неуважительный и задиристый.

Пользователи создали петицию в адрес УВД Гомельского облисполкома с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление. Ее подписали 1383 человека.

— Сергей Леонидович, как вам такая популярность?

— И не говорите, — смеется. — Друзья и знакомые оборвали телефон.

— Что говорят?

— То же, что у вас на форуме пишут. А те, кто знает меня ближе, удивляются.

— Вашей выдержке?

— Ну да. Было очень сложно. Я ведь в первую очередь мужик. Отпахали как черти 14 часов, уставшие, а тут еще он. Когда льешь воду в очаг пожара, идет подсос кислорода — и там такие конвективные потоки, что струя воды в некоторых моментах летит не в очаг, а как бы закручивается. Естественно, обливает бойцов, все были мокрые. Рядом с очагом тепло и даже жарко, но стоит отойти — замерзаешь моментом, а тебе надо разбирать, проливать, тягать рукава. И вот, представьте, в этот момент к вам подходят и просят представиться. Но я понимал, что одно мое неверное движение — и все повернется против меня же. Понятно, что внутри все кипело и хотелось сделать то, о чем все сейчас говорят. Но жизнь все расставит на свои места.

— Такой серьезный был пожар? Почему так долго не могли с ним справиться?

— Главная сложность была в отсутствии воды. На территории два небольших озера, но выкачали их очень быстро. Приходилось брать воду в районе радиозавода, на Барыкина, привлекать много техники. Складировалось на предприятии все безобразно, без противопожарных разрывов — и это факт. Если бы все было по правилам, такого пожара бы не случилось. Возгорание было в самом центре этой здоровенной кучи. Льем-льем, вода растекается по бревнам, а в сам очаг не доходит. Вылили неимоверное количество воды, а горит. Уже пришлось охранять соседние штабеля и даже здания.

— Многие удивились, что герой из ролика оказался целым полковником...

— И что?

— Ну полковники — они же в кабинетах...

— Можно и так. Но не привык как-то! Мне нравится моя работа, могу сказать, что я даже фанат. А можно я через вас поблагодарю всех бойцов, которые участвовали в ликвидации этого пожара? Они большие молодцы!