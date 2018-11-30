На торги по сниженным ценам выставлены промплощадки и склады в Жлобине, Рогачеве и Добруше

11 декабря состоится аукцион по продаже недвижимости ОАО «Гомельоблстрой» в трех райцентрах Гомельщины.

Недвижимость и оборудование предприятия будет выставлено на продажу со снижением цены на 25%.

Так, продается административное здание в Жлобине по улице Ленинградской, 7 общей площадью 472,3 кв. м с начальной ценой продажи 262,4 тысячи рублей.





В Рогачеве по улице Кирова, 28 на торги выставлена промплощадка (8 зданий) и целый ряд объектов недвижимости под производственные цели. Площадь от 45,5 кв. м до 1,6 тысячи кв. м. Начальная цена на недвижимость варьируется от 4,7 до 366,6 тысячи рублей.

В Добруше по улице Полевой, 4 выставлена промплощадка (3 здания) общей площадью более 3 тысяч кв. м, цена продажи — 607, 3 тысячи рублей.





Для тех, кому нужны складские площади, на аукционных торгах предлагается приобрести единым лотом несколько складов общей площадью 416 кв. м, по начальной цене продажи 44,3 тысячи рублей, а также на торги выставлен гараж (940 кв. м) по цене продажи 147,6 тысячи рублей.