Известный блогер Артем Шапоров съел пиццу за 6,5 мин. А ты можешь быстрее?

«Сильные новости» совместно с онлайн сервисом по доставке еды mg-dostavka.by и youtube каналом «Общество Гомель» запускают необычный флешмоб с клевым призом! Если вы любите вкусную пиццу и съедаете ее целиком еще горячую, то этот конкурс специально для вас!

Выиграть сертификат на 100 рублей от mg-dostavka очень просто: вам необходимо съесть пиццу быстрее всех и поделиться результатами! Известный гомельский блогер Артем Шапоров уже показал свой результат — 6, 5 минут. Но мы уверены, вы можете гораздо быстрее!

Условия участия во флешмобе просты:

1. Скачать приложение mg-dostavka: http://goo.gl/L4y4fK

2. Закажи пиццу 30см. в любом кафе или ресторане через приложение mg-dostavka

3. В комментарии к заказу обязательно укажи кодовое слово «ФЛЕШМОБ»

4. Съешь пиццу 30 см. за рекордное время и выложи видео или фото подтверждение результата в свои соц сет (ВК или ИГ) под хэштегом #mgdostavkaby (это может быть полное видео поедания пиццы на время или же фото секундомера)

5. Жди результатов!

Итоги подведём 30 декабря 2018 года в 18:00 в группе «Сильных новостей» в ВК.

Внимание! Для получения приза победителю необходимо будет предоставить видео доказательство своего результата (видео отправить на почту mg-dostavka@mail.ru)

Благодарим компанию «Pizzman» за предоставленную для съёмок пиццу.