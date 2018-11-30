IT-страна. В −15°C окна в электричке Гомель-Речица утеплили... скотчем — фотофакт

  • 30 ноября 2018, 11:49
  • 763
  • 0


Фотографию, от которой мороз по коже, в редакцию «Сильных новостей» прислал читатель.


За окном электрички, проклеенным скотчем, отчетливо виден снег, а значит температура явно не плюсовая.




gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (24159), Речица (1391)

Метки: Общество (32366)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новости партнеров

Загрузка...

Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров