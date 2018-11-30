Погода в Гомеле на выходные. «Уверенный» мороз и снегопад

Декабрь непривычно начинается с по-настоящему зимней погоды.

В субботу в Гомеле прогнозируется мороз до −8°С. Синоптики предсказывают снегопады. В воскресенье температура воздуха опустится до −9°С, а к ночи может похолодать до −11°С. Как и в субботу, прогнозируются снегопады. Небо будет затянуто тяжелыми тучами, лишь днем ненадолго выглянет солнце.

Напоминаем автомобилистам, что в снегопады на дороге нужно быть вдвойне аккуратнее.