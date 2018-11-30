Фотофакт: во дворах на Хатаевича сняли асфальт, а новый положить забыли
- 30 ноября 2018, 10:08
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Источник: в Гомеле за взятки задержали главу областной инфекционной больницы