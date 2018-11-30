Фотофакт: во дворах на Хатаевича сняли асфальт, а новый положить забыли

  • 30 ноября 2018, 10:08
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Как рассказывает читатель «Сильных Новостей», ремонт покрытия растянулся на 3,5 месяца.

Дорожные службы сняли часть асфальтового покрытия еще в августе этого года для ямочного ремонта, но ямы так и остались. Колдобины распределились по большой площади и располагаются на всех выездах со двора. Наш читатель жалуется, что чтобы выехать со двора ему приходится проехать по восьми рукотворным ямам.

В сентябре кто-то оставил заявку на сайте 115.бел, но сейчас уже выпал снег. Выходит, минимум 7 месяцев множество автолюбителей будет вынуждено ездить по ямам, которые не просто образовались и их не отремонтировали, а специально приехали и сделали. По крайней мере, пока не потеплеет.











gomel.today
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