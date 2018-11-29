Ушла из дома и не вернулась. В Гомеле больше двух месяцев ищут 67-летнюю женщину

  • 29 ноября 2018, 18:57
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9 сентября 67-летняя гомельчанка ушла из дому. Куда она направлялась, родственники не знают, однако с тех пор о женщине больше не слыхали.

Ситуация усугубляется тем, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вам что-либо известно о местонахождении Татьяны Петровны, просьба сообщить информацию по телефонам 102, 8 (0232) 70-41-28, +375 (29) 534-89-75, ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.





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Места: Гомель (24156)

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