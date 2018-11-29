Били стекла, резали шины. В Гомеле за одну ночь хулиганы повредили два автомобиля

Буквально за одну ночь, с 18 на 19 ноября, в Гомеле хулиганы повредили две машины, припаркованные в разных частях города. Однако эта ночь стала для них неудачной — злоумышленников задержали.

Первый инцидент произошел на Пенязькова. Гомельчанин оставил Volkswagen Passat на неохраняемой стоянке, а на утро обнаружил — заднее стекло разбито. На поиски хулигана милиции много времени не потребовалось, 30-летнего мужчину задержали.

Второй инцидент произошел на Советской. Минчанка оставила Skoda Octavia возле дома, но утром ее ожидал неприятный сюрприз: были порезаны четыре шины. Но и тут преступнику далеко уйти не удалось, его задержали.

Впрочем, это не единичные случаи. В УВД не исключают, что часть вины в таких ситуациях лежит и на водителях, которые оставляют авто на пешеходных дорожках или перекрывают путь другим машинам, сообщает «Жыцце Палесся».