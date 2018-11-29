Аварийная ситуация. На улице Докутович пешеходы вынуждены обходить стройплощадку по проезжей части — фотофакт

  • 29 ноября 2018, 16:52
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В районе кольца Кирова-Хатаевича-Докутович началось строительство нового жилого дома, что, конечно же, замечательно.

Однако ограждения стройплощадки перекрыли тротуар, направив поток пешеходов в тупик. И теперь, чтобы обойти преграду, нужно вернуться и сделать немалый круг — полтора-два километра. Или... обойти забор по проезжей части. Какой вариант выбирают пешеходы, смотрите на фото.










Оксана Семенова, Гомельская правда
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