В Гомеле бесплатно кормили пиццей от итальянского шеф-повара и угощали дорогим вином

Концентрация заморских бизнесменов на метр квадратный в популярном гомельском ресторане «Итальянская кухня» на неделе итальянской кухни зашкаливала. Такое светское мероприятие явно пришлось бы по душе местным охотницам за олигархами, однако собрались миллионеры по другому, весьма деловому поводу.

Уже третий раз в этом году укреплять социально-экономические белорусско-итальянские взаимоотношения стороны решили гастрономическим путем — через желудок.





















К слову, в Гомеле «Неделя итальянской кухни» проходила впервые. Одним из условий зарубежной стороны было наличие в заведении дровяной печи, в которой итальянцы готовят свое самое популярное традиционное блюдо — пиццу. Блюдо в этот день готовил профессиональный шеф-повар из Италии, который дает мастер-классы по всему миру.





На дегустацию пиццы, дорогого вина, итальянских деликатесов и шоколада пригласили многодетные семьи, студентов и горожан, которые заняты в социальной сфере, а также местных бизнесменов, фермеров и производителей крафтовой продукции.













Мать пятерых детей Ольга признаётся, что социальными благами от государства практически не пользуется: за коммунальные услуги и детский сад платит сто процентов, проживает в социальной квартире, которая ей по факту не принадлежит, но на жизнь не жалуется. Говорит, что самое большое богатство для нее — дети.





Старшему сыну 22 года, дочке недавно исполнилось 20, еще один сын подросток, а младшим четыре и почти год. Походы в ресторан для многодетной семьи большая роскошь, поэтому Ольга с радостью приняла приглашение. Женщина по образованию пекарь и свои профессиональные навыки в полной мере применила на дегустации, отметив достойные старания итальянского шеф-повара.









— Неделя итальянской кухни — это мировой проект, в нем участвует 121 страна, в Беларуси он реализуется впервые, — рассказал «Сильным новостям» Simone Trasarti.









— Изначально итальянскую кухню оценили 15 послов, и затем эта идея получила свое продолжение в других странах, в том числе РБ.

Успешный бизнесмен и участник благотворительных программ считает, что итальянская пицца отличается от тех, которые готовят в других странах, ведь у них свои ингредиенты и рецептура, даже вода играет немаловажную роль, поэтому в Гомель бизнесмены привезли импортные продукты, чтобы гомельчане ощутили на своем языке настоящий вкус Италии. Из белорусской кухни Simone Trasarti предпочитает щи и супы, а вот к «селедке под шубой» относится настороженно.









Основная цель мероприятия не только продегустировать импортную продукцию и приобщить к итальянской кухне белорусов, но и оказать помощь детям, пострадавшим во время катастрофы на ЧАЭС. Итальянская сторона не понаслышке знает, что такое катастрофа, ведь в 2016 году в итальянской области Марке произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали более 50 человек, а сам поселок был практически полностью разрушен.



