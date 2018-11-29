Не менее 5% призывников в Гомельской области — «косят». Больше всего в Гомельском и Мозырском районах

  • 29 ноября 2018, 14:46
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В Гомельской области каждую призывную кампанию не менее 5 процентов «уклонистов».

Прокурор Гомельской области Виктор Морозов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем Министра обороны Олегом Белоконевым. Об этом рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.

В ходе беседы они обсудили вопросы взаимодействия правоохранительного блока и военных комиссариатов при исполнении законодательства о воинской обязанности. В частности речь шла о необходимости более эффективной профилактики — при каждой призывной кампании в Гомельской области не менее 5 процентов молодых людей фактически уклоняются от службы в армии. Наибольшее число «уклонистов» зафиксировано в Гомеле и Мозырском районе.

Виктор Морозов также поднял вопрос о сохранности вооружения. «Надлежащий учет и хранение оружия и боеприпасов — гарантия того, что оно не попадет в руки преступных и экстремистски настроенных лиц, не будет использовано для дестабилизации ситуации в обществе», — подчеркнул прокурор Гомельской области.




Гомельские ведомости
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Места: Гомель (24152), Мозырь (2106)

Метки: Общество (32359)

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