Присваивал автозапчасти, инсценировал 9 ДТП: владельца гомельской СТО обвиняют в кражах и мошенничестве

Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении директора ООО «Альянс-Квадро» о мошенничестве в сфере автострахования, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Владелец СТО обвиняется в присвоении автозапчастей с автомобилей, находившихся у него на ремонте, а также в незаконном получении страховых выплат после инсценированных им ДТП. «Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД», — отметила официальный представитель.

По материалам дела, в марте 2013 года мужчина ехал в качестве пассажира на автомобиле знакомого Toyota и стал участником ДТП. Машину доставили на СТО, где он без ведома владельца снял с нее несколько исправных запчастей и похитил их, а взамен установил поврежденные запчасти с других авто.

С 2013 по 2017 год мужчина на территории нескольких населенных пунктов Брянской области России по предварительному сговору совместно с иным лицом инсценировал 9 ДТП. Под удары легковых и грузовых транспортных средств мужчина подставлял автомобили Honda, Lexus, Mercedes. Аварии с некоторыми иномарками проходили по сводке ГИБДД не единожды. «В инсценировках обвиняемый использовал в основном свои автомобили, зарегистрированные на других лиц», — добавила Мария Кривоногова.

После этого либо сам обвиняемый, либо владельцы автомобилей по его просьбе обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения. Полученное присваивал. В некоторых случаях директор СТО для завышения суммы выплаты до осмотра автомобиля оценщиком страховой компании заменял некоторые исправные запчасти на поврежденные.

Общий ущерб, причиненный действиями мужчины, составил более Br164 тыс. «Следствие приняло меры по обеспечению возмещения ущерба. На имущество обвиняемого, в том числе автомобили, бытовую технику и денежные средства наложен арест на сумму свыше Br156 тыс.», — рассказала Мария Кривоногова.

По уголовному делу проведены обыски по месту работы и жительства обвиняемого и иных лиц, допрошено более 50 свидетелей, изучена документация нескольких страховых компаний, направлено три поручения об оказании правовой помощи компетентным органам РФ. К материалам приобщены заключения экспертиз.

На основании собранных по делу доказательств следователи квалифицировали действия обвиняемого по ч.ч.2, 3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере), ч.ч.3, 4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) УК. Дело передано прокурору для направления в суд.