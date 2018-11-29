«Иди гуляй, сынок». Гомельчане просят наказать блогера Филиповича за хамство в отношении спасателя на пожаре

Гомельчане подписывают петицию, в которой просят привлечь местного блогера к уголовной ответственности за оскорбление работника МЧС, который находился при исполнении.

Во вторник на предприятии ЧСУП «Линия сноса» загорелась щепа. Пожар был сложный, тушили весь день и ночь. Свой видеоотчет решил подготовить и гомельский блогер Максим Филипович. Какое-то время он снимал на видео происходящее из окна своей квартиры, но позже решил выдвинуться на место ЧП.

На территории, где спасатели уже не первый час боролись с огнем, к Филиповичу подошел сотрудник МЧС, чтобы выяснить, что посторонний делает в опасной зоне — и услышал в свой адрес множество оскорбительных выражений. При этом в ролике видно, что сотрудник всячески старается не накалять и без того напряженную обстановку, а вот тон разговора блогера со спасателем — откровенно неуважительный и задиристый.





В соцсетях большинство пользователей возмутились поведением Филиповича. Неравнодушные гомельчане создали петицию в адрес УВД Гомельского облисполкома с просьбой привлечь его к уголовной ответственности за оскорбление.

«Пожарные только и успевали ездить за водой и возвращаться обратно. Всю ночь на месте работал штаб МЧС, а также несколько пожарных расчетов. На кадрах видео блогер снимает пожар на предприятии. Затем к нему подходит сотрудник МЧС для того чтобы выяснить, что он делает в опасной зоне. На что блогер ответил безо всякой вежливости и уважения: "Иди гуляй... Сынок", — и так далее. Далее блогер подошел к служебному автомобилю МЧС: "Шо вы смотрите, окно опусти..." Так как работники МЧС находились при исполнении, просим привлечь блогера Филиповича к уголовной ответственности по ч. 2. ст. 189 УК РБ [оскорбление]», — написано в обращении.

Петицию уже подписали более 250 человек.





TUT.BY спросил МЧС о том, как будет реагировать ведомство на опубликованное видео и поведение блогера.

— Думаю, ваши читатели поймут, если МЧС воздержится от комментариев, и сами сделают выводы после просмотра видео, — сказал официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Кстати, в данном случае речь может идти также о привлечении человека к административной ответственности по ст. 23.5 КоАП за оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий — за это грозит штраф от 20 до 50 базовых величин.