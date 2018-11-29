Мусорный пакет с творогом и мясо на 400 рублей: что работники выносят с предприятий Гомельщины и что им за это будет

В последние время участились случаи краж с предприятий. Только на этой неделе при проведении рейдовых мероприятий нашлось место двум инцидентам: кто-то тащит сметану, кто-то — мясо. Готовятся к новому году?

В Мозыре во вторник поздним вечером двое мужчин решили «обогатиться» за счет молочной продукции. Они, будучи рабочими предприятия, упаковали в мусорные пакеты сметану и творог и перебросили через забор. Однако до дома нажитое они донести не успели: тут же под забором их ждали милиционеры. Проводится проверка.

На следующий день примерно в это же время запасы на зиму начали делать жители Жлобина. Они покрутились на автомобиле вокруг местного мясокомбината и пустились в путь-дорогу. Однако не учли, что охранник увидел, как неизвестные люди грузят пакеты в машину, и вызвал милицию. Мужчин задержали, а в пакетах, как не сложно догадаться, оказалась мясная продукция — примерно на 400 рублей.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело, сообщил официальный представитель УВД Виталий Пристромов.