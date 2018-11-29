Рейтинг районов Гомельской области по предпринимательской активности

В 2018 году в Гомельской области вновь начала увеличиваться численность индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 1 ноября в области было зарегистрировано 27250 предпринимателей. Это на 2,9% больше, чем на начало текущего года.





Активнее всего регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей жители Ветковского района. Здесь прирост численности предпринимателей составил 11,5%.

В пяти районах Гомельской области предпринимательская активность несколько угасла. Наиболее негативная тенденция сложилась в Нароволянском районе, где за прошедший период численность предпринимателей сократилась почти на 7%. Причем данный район сейчас характеризуется наименьшим числом предпринимателей — всего 69 человек.

Больше всего индивидуальных предпринимателей на данный момент зарегистрировано в Железнодорожном районе Гомеля — 3826 человек. Данный район является лидером и по абсолютному приросту числа предпринимателей (+156 человек).





В относительном выражении самым «предприимчивым» регионом области является Центральный район Гомеля. Здесь индивидуальными предпринимателями является 2,52% населения.

Среди районных центров пальма первенства в части предпринимательской активности принадлежит Рогачевскому району, где предпринимателями является 2,2% населения.

Наихудшая ситуация в части развития предпринимательства наблюдается все в том же Наровлянском районе, где предпринимателями является лишь 0,66% населения.