Гомель и Воронеж станут городами-побратимами

Гомель станет побратимом Воронежа. Так решили депутаты Воронежской гордумы на заседании в среду, 28 ноября. В гордуме подчеркнули, что решение не повлечет дополнительные траты бюджета.

Проект внес на рассмотрение мэр Воронежа Вадим Кстенин. В пояснительной записке говорится, что воронежская администрация уже заключала соглашение о сотрудничестве с Гомелем в 2013 году. Тогда речь шла о муниципальном управлении, экономике, производстве, торговле, образовании, культуре и спорте. В этом году мэрия обратилась к властям Гомеля с предложением установить побратимские отношения. Белорусская сторона поддержала инициативу.

Побратимские отношения подразумевают совместное развитие экономики, культуры, образования, торговли. Города будут помогать друг другу в организации спортивных соревнований, гастролей творческих коллективов, развитии театрально-концертной деятельности. Кроме того, речь идет о взаимовыгодных торгово-экономических отношениях, развитии туризма, а также обмене опытом в различных сферах.