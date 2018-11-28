Техника в полной готовности. ОСВОД, МЧС И ГИМС — о том, как спасти максимум жизней — репортаж «СН»

  • 28 ноября 2018, 20:01
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Дети и рыбаки. С приходом холодов их не остановить. Тонкий лёд то и дело подписывается под ногами. И хорошо, если спасатели рядом.




Надежда Пужинская, видео – Марина Дробышевская, gomel.today
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