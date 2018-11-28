Гомсельмашем интересуются компании из Казахстана и Китая

К покупке акций «Гомсельмаша» проявляют интерес несколько компаний. На предприятии же есть сторонники самостоятельного развития.

Казахстан может купить пакет акций ОАО «Гомсельмаш», сообщил 26 ноября первый вице-премьер Александр Турчин.

«Это создаст условия для расширения производства, удовлетворения национальных потребностей и продвижения продукции на рынки третьих стран», — цитирует Александра Турчина пресс-служба правительства.

Тема обсуждалась на заседании межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в узком составе. Стороны пришли к соглашению, как продвигаться в этом вопросе дальше. «Мы видим четкие перспективы движения в этом направлении», — сказал первый вице-премьер.

«Гомсельмаш» давно сотрудничает с предприятием «Агромашхолдинг KZ», которое является эксклюзивным дистрибьютором белорусской техники в Казахстане. На заводе в Костанае собираются комбайны из белорусских комплектующих.

Но до реального обсуждения условий сделки дело пока не доходило.

«На комиссии этот вопрос, насколько я владею информацией, практически не рассматривался. Есть запись о том, чтобы продолжить работу. Ни о сроках, ни о размере, ни об условиях переговоры пока не проводились. Скорее, это дипломатические кивки двух сторон. Одна говорит, что хотела бы, а вторая говорит, что могла бы», — сообщил Naviny.by начальник управления распоряжения собственностью холдинга «Гомсельмаш» Александр Малахов.

Ранее интерес к «Гомсельмашу» проявляла китайская корпорация «Цзуньшэнь». Она хотела купить более 75% акций предприятия и выставила ряд условий для совершения сделки.

В частности, численность персонала должна быть сокращена на треть, а выплату выходных пособий уволенным рабочим должен взять на себя бюджет. Все руководство предприятием должно быть заменено на представителей китайской корпорации. Инвестор также хотел получить актив без долгов.

Эти условия не устроили белорусскую сторону, поэтому переговоры были приостановлены.

Государство в свою очередь готово продать 50% +1 акцию стратегическому инвестору на условиях реализации совместного инвестиционного проекта на сумму не менее 500 млн долларов.

Инвестор также должен сохранить основной вида деятельности и профиль производства, обеспечить рост объемов производства и реализации продукции с использованием совместной товаропроводящей сети, расширить рынки сбыта, а также в течение двух лет обеспечить прибыльную работу предприятия.

Если поступят выгодные предложения со стороны инвестора, то государство готово продать и более весомый пакет — 75% + 1 акция.

«Государство заинтересовано в том, чтобы на "Гомсельмаш" пришел инвестор и вложился в акционерный капитал. Можно выкупить часть акций. Можно сделать дополнительную эмиссию акций и приобрести ее. Есть разные подходы, но при определенных хороших условиях предприятие может самостоятельно развиваться. Я — сторонник самостоятельного развития, но когда поручают работать с потенциальными инвесторами, то мы профессионально этим занимаемся», — сказал Александр Малахов.

В одиночку «Гомсельмаш» вряд ли сможет составить конкуренцию на рынке таким брендам как John Deere или Claas, сказал в комментарии для Naviny.by заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц. Наиболее оптимальным вариантом он назвал стратегическое партнерство с прямым конкурентом — российским «Ростсельмашем».

«Если мы определяем его как стратегического партнера, как канал выхода на российский рынок, то потом немаловажно совместно выходить на рынки третьих стран», — отметил зампред БНПА в комментарии для Naviny.by.

Во избежание поглощения одного предприятия другим надо стремиться к паритетности, подчеркнул эксперт. Продажу же доли в предприятии, по его мнению, лучше осуществить через дополнительную эмиссию акций. Это позволит нарастить капитализацию компании, а инвестору избежать дополнительных затрат.

ОАО «Гомсельмаш» работает более 85 лет. Это один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники на постсоветском пространстве. Его мощности позволяют выпускать пять тысяч зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов в год, говорится в информационном меморандуме.

Выручка компании за прошлый год составила около 530 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше уровня 2016 года. Чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза — до 907 тысяч рублей.

В прошлом году около 70% техники предприятия было продано экспорт. Основными рынками сбыта являются Россия (с долей на рынке в 21,6%), Казахстан (32,2%), Украина (8,4%).