В Гомельской области ГАИ и Красный Крест предложат водителям и пешеходам согреться горячим чаем

Акцию «Согреем водителей и пешеходов чаем» проведут 29 ноября сотрудники Госавтоинспекции УВД Гомельского облисполкома совместно с волонтерами областной организации Белорусского общества Красного Креста, сообщила БелТА инспектор отделения пропаганды и агитации УГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

«По прогнозам синоптиков, в четверг в регионе ожидаются сильные морозы — местами до минус 17. Чтобы помочь в такую погоду участникам дорожного движения, ГАИ и Красный Крест проведут совместные рейды», — отметила Дарья Смоляк.

Так, на въезде в Гомель со стороны Черниговской трассы госавтоинспекторы расскажут водителям и пешеходам о мерах предосторожности на проезжей части зимой, о правилах безопасного поведения при сильных морозах, туманах, метелях, гололедице. Специалисты областной организации БОКК подготовили информационные материалы, как правильно оказать первую помощь при обморожениях, как защитить себя в условиях низких температур.

Также организаторы предложат водителям и пешеходам согреться горячим чаем и кофе. Акцию планируют проводить и в дальнейшем в морозные дни.

Дарья Смоляк также рассказала, что сотрудники ГАИ в регионе будут проводить мониторинг трасс, при необходимости оперативно окажут помощь водителям.