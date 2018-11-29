Уникальная мебель, стулья из армейских ящиков для снарядов, изделия гомельских дизайнеров и ремесленников — все это студия интерьера «Мона»

В Новобелице на улице Ильича 87-А4 уютно разместилась студия интерьера «Мона». Ее легко найти, если ориентироваться на ресторан «Хрустальный». Здесь выставлена мебель и работы отдельно гомельских и в целом белорусских производителей, ремесленников и дизайнеров. Многие детали интерьера, выставленные в студии, — работы студентов УО «Гомельский государственный профессионально-технический колледж народных художественных промыслов».





Сейчас в заведении оформлено два зала. Один из них представляет стиль «Прованс» — здесь представлена мебель гомельского предприятия ООО «Панормо мебель». Впервые у гомельчан появилась возможность приобрести мебель этого производителя в родном городе, несмотря на то, что ООО «Панормо мебель» давно работает на рынке мебели. До этого продукция была представлена в российских Петербурге, Москве, Краснодаре и белорусской столице.





Мебель в зале «Прованс» сделана из цельного ольхового массива и украшена уникальной резьбой. В этом же зале выставлен стол из шашельного дуба, декорированный под ходы жука-короеда. Текстура определенно привлекает внимание. В студии интерьера отмечают, что вся мебель у них очень качественная и может радовать глаз не одно поколение и запросто передаваться по наследству. Стулья и банкетки изготовлены ЧПУП «Азиндор», предприятием которое работает на рынке мебели уже десять лет.





Другой зал оформлен в модном в наше время стиле «Лофт». Здесь также выставлена мебель компании ООО «Панормо мебель», но уже не из ольхи, а из дубового массива. Дерево покрыто не привычным глазу лаком, а тиковым маслом — матовая поверхность не блестит и очень солидно смотрится. Здесь же выставлены работы гомельских дизайнеров — стильные джутовые коврики, которые вручную обвязаны крючком. «Мона» совместно с предприятием «Белмартекс» создали уникальные вязаные пледы, которые идут в комплекте с наволочками. Любой из таких пледов может согревать вас в непогоду, создавая атмосферу уюта и домашнего тепла. Такой плед можно изготовить по вашему индивидуальному заказу, учитывая ваши пожелания по размеру и цвету. Поскольку производитель находится прямо в Гомеле, то ждать заказ придется совсем недолго. В зале «Лофт» выставлены дизайнерские стулья предприятия «Весна-7», такие тоже можно запросто заказать себе домой или в офис, а производитель готов изменить внешний вид мебели под любой стиль.





Студия дизайна сотрудничает с дизайнером «Панормо мебель» Ольгой Беляковой, которая принимает непосредственное участие в разработке коллекций предприятия. Если вы хотите изменить дизайн или конструкцию мебели, то можете рассчитывать на квалифицированную помощь профессионального дизайнера. Кроме этого вы можете заказать не только предметы интерьера или декора, но и сам дизайн-проект для вашего дома, офиса или другого объекта.





Пожалуй, отдельно стоит упомянуть кресла, сделанные из настоящих армейских ящиков для снарядов. Вся фурнитура досталась в наследство от оригинала, а значит может похвастаться неубиваемостью и долгожительством. Ремни, которые прикрепляют спинку к сиденью, стулья получили от легенды советского военпрома — автоматов Калашникова. Стулья, кстати, могут выполнять и свою изначальную функцию — быть ящиками для хранения всяких мелочей. Достаточно просто поднять мягкое сиденье и убедиться в том, что это очень вместительный тайник.





Продукцию, выставленную в студии интерьера «Мона», частично можно приобрести сразу, а какие-то отдельные товары придется заказывать особо. Правда, ждать придется недолго, ведь большинство производителей находится прямо в Гомеле. Обычно на изготовление уходит около 20 дней. Покупать такие вещи в Гомеле дешевле, ведь в цену не закладываются транспортные расходы и они продаются прямо по цене производителя.





Директор студии Татьяна Власова рассказала о ее концепции:

«Мы не хотим привозить и выставлять у себя что-то из заграницы, а наоборот хотим максимально представить работы гомельских и белорусских производителей, ремесленников, дизайнеров. Мы хотим показать, что у нас тоже умеют делать красиво и качественно. Мы поставили себе задачу — находить талантливых гомельчан, чтобы выставлять у себя их работы. Наша концепция заключена не только в том, чтобы помочь людям обставить свое окружение стильно и красиво, но еще и в том, чтобы поддержать отечественного, локального производителя».





К слову, в студии интерьера «Мона» уже сейчас можно приобрести различные предметы декора к Новому Году и Рождеству, чтобы прибавить своему дому или офису уюта и новогоднего настроения.











Подробнее с ассортиментом студии интерьера «Мона» можно ознакомиться на их сайте или посмотреть фотографии в инстаграм-аккаунте.