«Наши предки играли свадьбу три дня». В Гомеле реконструировали древний свадебный обряд

Вся жизнь наших предков от рождения и до смерти сопровождалась определенными ритуалами и обычаями. Важнейшим этапом в жизни каждого молодого человека или девушки был поиск себе пары, свадьба и создание семьи.

Получить «гарбуза» было большим стыдом — потому свататься ходили вечером

В Гомельском филиале Ветковского музея играть свадьбы стало уже хорошей традицией. Музейщики говорят: «те, кто женился в этих стенах и прошел весь обряд, в скором времени регистрируют свои отношения и в ЗАГСе».





«Раньше невесту сыну выбирала мать, — рассказывает заведующий филиала Петр Цалко. — Хорошо ли девка ткет, хорошо ли готовит, какая она хозяйка, как танцует и поет — все это имело большое значение. Затем собирались и шли в сваты. Результат был непредсказуем: девушка могла или согласиться пойти замуж за парня, или отказать и, ничего не объясняя, выкатить ему «гарбуз» (в пер. с бел. — тыкву, прим. belsat.eu) или вручить какую-то ненужную вещь, или мусор. Получить «гарбуза» было большим стыдом, поэтому в сваты обычно ходили вечером — чтобы никто не увидел такого «фиаско».





У наших предков было принято играть свадьбу целых три дня. Поэтому, если девушка все же соглашалась, то следующим этапом была так называемая «сборная суббота», когда подруги молодой помогали собрать девушку: сажали ее на шерсть (символ богатства), надевали красивую одежду, заплетали косы, распевая при этом специальные свадебные песни:

«Пад варотамі даліна,

Там Ганначка падаркі беліла.

Белы-белы падаркі, беленька,

Вжэ ж твае баяры блізенька».





Наряд молодая должна была выткать себе сама: рубашка, расшитая красными узорами, которые означают чистоту и целомудрие, понёва (разноцветный фартук), пояс. Неотъемлемым элементом молодой был свадебный венок.





Выпекать хлеб доверяли только богатой женщине

Петр Цалко рассказал, что очень важный аспект белорусской свадьбы — это хлеб.





«И выпечка хлеба была настолько ответственным моментом, что даже не каждого могли пригласить к этому. К выпечке свадебного каравая допускались только женщины, которые жили в счастливой паре и достаточно богато, так как их судьба передается молодым. Считалось идеальным, если при соблюдении всех этих условий каравай пекла крестная мать. Каравай обязательно ставили в кадку, накрытую платком, под которую сыпали зерно — чтобы молодая семья жила в изобилии».





Также в полесской традиции — делать «вельцы». Это ветки деревьев (чаще всего яблоня или вишня), которые опекали тестом и украшали цветами. Эти вельцы «вращивали» в каравай, заматывали в платок. И тут уж мужчин допускали к обряду: сват или крестный отец заносит каравай в чулан, где выпечка находится до самого этапа дележа.





На следующее утро принято было выносить простыню и демонстрировать ее гостям

В доме, когда все гости соберутся, молодая имела право трижды пройти по лавкам и сесть за стол к молодому, после чего загорались две свечи.





«По этим свечам смотрели: какая будет ровненько гореть, какая трещать, какая плакать, — объясняет Петр Цалко. — Не дай Боже было одной из свечей погаснуть — это означало, что кто-то из молодых овдовеет».

Дележ каравая считался кульминацией свадьбы: все родственники собираются и по очереди, поздравляют молодых и желают счастья новой семье. А «вельцы», которыми был украшен каравай, раздавали детишкам.





Когда первый день подходил к концу, молодую переводили в «замужнюю»: свекровь снимала с ее головы венок, завязывала волосы и повязывала наверх белый платок. С этого момента молодая становилась женой. А венок мерили все незамужние девушки — чтобы выйти замуж.





После этого молодых провожали в чулан на ночь, а гости продолжали веселиться, танцевать, петь и угощаться с праздничного стола.





В один из моментов вечера молодые снова появлялись, но это была не настоящая пара, а переодетые гости. Настоящие же молодые появлялись только утром второго дня.





«Принято было выносить простыню и демонстрировать гостям, — рассказывает Петр Цалко. — Если девушка была целомудренной до брака, то свадьбу играли дальше. Если же девушка не сумела сохранить свою честь, то гости вставали и молча уходили».





Все фольклорные материалы, которые использовались во время обряда, Ветковский музей вместе с Гомельской краеведческой организацией «Толока» собирали и продолжают собирать ежегодно на просторах Гомельщины. Поэтому каждый проведенный в музее обряд — уникальный, но традиционный для этого региона.