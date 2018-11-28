В Гомеле во вторник около шести часов вечера произошла авария: в Новобелице столкнулись четыре машины.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, на Ильича 41-летний водитель Volkswagen Golf в районе пересечения с улицей 2-ой переулок Ильича врезался в спереди стоящий Volkswagen Passat. Однако это столкновения повлекло за собой продолжение: Passat отбросило на встречку, где он врезался в Nissan Almera, который, в свою очередь, столкнулся с еще одним Volkswagen Passat.

Несмотря на обилие пострадавших машин, люди отделались малой кровью. Пострадала только 47-летняя пассажирка Nissan, но и ее после осмотра и оказания медпопощи отпустили домой.

Проводится проверка.