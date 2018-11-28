В Новобелице столкнулись четыре автомобиля, пострадала пассажирка — видео
- 28 ноября 2018, 11:16
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Места: Гомель (24139)
Метки: Авто (6075), Происшествия (13435)
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