В Новобелице столкнулись четыре автомобиля, пострадала пассажирка — видео

  • 28 ноября 2018, 11:16
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В Гомеле во вторник около шести часов вечера произошла авария: в Новобелице столкнулись четыре машины.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, на Ильича 41-летний водитель Volkswagen Golf в районе пересечения с улицей 2-ой переулок Ильича врезался в спереди стоящий Volkswagen Passat. Однако это столкновения повлекло за собой продолжение: Passat отбросило на встречку, где он врезался в Nissan Almera, который, в свою очередь, столкнулся с еще одним Volkswagen Passat.

Несмотря на обилие пострадавших машин, люди отделались малой кровью. Пострадала только 47-летняя пассажирка Nissan, но и ее после осмотра и оказания медпопощи отпустили домой.

Проводится проверка.




gomel.today
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