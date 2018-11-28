«Всё еще горит!» На «Линии сноса» ночью продолжал полыхать огонь — фото

  • 28 ноября 2018, 10:03
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Вчера с утра со стороны Химзавода шел густой дым — оказалось, что горит щепа на предприятии по утилизации древесных отходов «Линия сноса».

Пламя затронуло около 500 квадратных метров территории, однако после трех часов дня в областном управлении МЧС успокоили: «Пожар локализован». Спустя 30 минут на «БелТА» сообщили, что пожар ликвидирован.


Однако читатели «Сильных Новостей» и не думали успокаиваться. Огонь продолжал пылать. На протяжении всего вечера гомельчане снимали густые столбы дыма, яркое пламя было видно даже ночью.

Фото сделано в 00.31 в 10 километрах от пожара

Сегодня утром на официальном сайте ведомства сообщили: «Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».








gomel.today
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Места: Гомель (24139)

Метки: Происшествия (13435), Главное (6536)

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