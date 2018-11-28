«Всё еще горит!» На «Линии сноса» ночью продолжал полыхать огонь — фото

Вчера с утра со стороны Химзавода шел густой дым — оказалось, что горит щепа на предприятии по утилизации древесных отходов «Линия сноса».

Пламя затронуло около 500 квадратных метров территории, однако после трех часов дня в областном управлении МЧС успокоили: «Пожар локализован». Спустя 30 минут на «БелТА» сообщили, что пожар ликвидирован.





Однако читатели «Сильных Новостей» и не думали успокаиваться. Огонь продолжал пылать. На протяжении всего вечера гомельчане снимали густые столбы дыма, яркое пламя было видно даже ночью.





Сегодня утром на официальном сайте ведомства сообщили: «Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается».











